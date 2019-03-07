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Киев опроверг возбуждение дела против Зеленского 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Фото со страницы Владимира Зеленского в Facebook
Шоумену и кандидату в украинские президенты Владимиру Зеленскому пока не грозит уголовное преследование. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не заводило на него дело.
«Заявления, конечно, есть (в отношении кандидатов — прим. ред.), очень много заявлений провокационного характера… Дел, которые можно было бы назвать [уголовными], у нас сейчас нет», — сказал Сытник на брифинге, трансляцию с которого вел телеканал «112. Украина».
Он добавил, что сейчас детективы НАБУ детально изучают все заявления не только с точки зрения наличия возможного преступления, но и с точки зрения злоупотребления права на обращение перед выборами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на него оказывается давление и уже сфабриковано уголовное дело об отмывании денег. Также по его словам, на него готовят еще одно дело о ДТП. Официально Служба безопасности Украины (СБУ) или МВД также не заявляли о возбуждении уголовных дел против шоумена.
В конце февраля Зеленский пообещал в случае победы отправить в тюрьму президента Петра Порошенко. Он также заявил, что при его победе ни один «клептократ» не избежит ответственности за украденные средства у народа.
По данным последних соцопросов, большинство избирателей готовы проголосовать именно за Зеленского (25,1%). Второе и третье место поделили между собой Порошенко (16,6%) и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко (16,2%).
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Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , МВД
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