Киев опроверг возбуждение дела против Зеленского

Шоумену и кандидату в украинские президенты Владимиру Зеленскому пока не грозит уголовное преследование. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не заводило на него дело.

«Заявления, конечно, есть (в отношении кандидатов — прим. ред.), очень много заявлений провокационного характера… Дел, которые можно было бы назвать [уголовными], у нас сейчас нет», — сказал Сытник на брифинге, трансляцию с которого вел телеканал «112. Украина».

Он добавил, что сейчас детективы НАБУ детально изучают все заявления не только с точки зрения наличия возможного преступления, но и с точки зрения злоупотребления права на обращение перед выборами.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на него оказывается давление и уже сфабриковано уголовное дело об отмывании денег. Также по его словам, на него готовят еще одно дело о ДТП. Официально Служба безопасности Украины (СБУ) или МВД также не заявляли о возбуждении уголовных дел против шоумена.

В конце февраля Зеленский пообещал в случае победы отправить в тюрьму президента Петра Порошенко . Он также заявил, что при его победе ни один «клептократ» не избежит ответственности за украденные средства у народа.