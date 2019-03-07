Проделки Порошенко? На Зеленского заводят уголовные дела

Кандидат на пост президента Украины и лидер «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский заявил о том, что власти страны готовят против него ряд провокаций, среди которых — возможное возбуждение уголовного дела по факту ДТП 2002 года и установку его предвыборных билбордов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Кандидат в президенты Украины и глава «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своим сторонникам на странице в фейсбуке. В нем шоумен рассказал о готовящихся против него уголовных делах и провокациях.

«Вы знаете, 31 декабря давно прошло, а я продолжаю получать подарочки от нашей власти. Сначала политики говорили: как это так человек без политического опыта может думать и идти в кандидаты в президенты? Этого не может быть. У нас во власти очень много специалистов, которые работают в политике уже 28 лет», — начал Зеленский свое обращение.

Он отметил, что после первой реакции появился «целый водопад оскорблений и фейков» в его адрес, а его детям и другим родственникам стали угрожать.

«На это все тратились миллионы долларов. Однако все это не сработало. Почему? Потому что все, за что берется наша власть, — не работает», — саркастично отметил Зеленский.

Однако своими дальнейшими действиями, якобы направленными на дискредитацию его фигуры перед грядущими президентскими выборами, власти страны, по мнению шоумена, «пробили дно».

«Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное дело против меня, против «Квартала» — отмывание каких-то там денег», — сказал он.

Также кандидат в президенты обратил внимание своих подписчиков на планы украинского руководства страны установить его политические билборды на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Зеленский подчеркнул, что с этой целью представители власть ищут необходимые контакты на территории ЛНР, а также иронически отметил, что рад факту наличия у них друзей среди луганского руководства.

«В-четвертых, депутат одной партии из трех букв — я не знаю, что с человеком, возможно, передоз — регистрирует уголовное дело лично против меня», — добавил он.

По словам Зеленского, в ближайшее время он ожидает регистрации против него уголовного дела о ДТП, которое произошло около 17 лет назад.

«Я думаю, что в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. Ну, люди добрые, ну, это же совсем предел», — рассказал Зеленский.

Кандидат в президенты выразил благодарность за предоставленную информацию о планах украинских властей на его счет «профессионалам из правоохранительных органов ».

«Есть нормальные люди, и это очень круто, а всем тем фейкерам хочу сказать: «Мы все помним. Ничего не забудем, и будет ответ. Будет. По закону», — подытожил он.

Команда КВН «95-й квартал», чьим капитаном Зеленский был на протяжении шести лет, была основана в 1997 году. Команда четыре года выступала в Москве и давала гастроли на территории СНГ. В интервью «Бульвару Гордона» Зеленский рассказал, что ему было предложено покинуть коллектив и остаться в КВН на должности редактора, однако он отказался. После этого Зеленский принял предложение телеканала «Интер» провести цикл концертов, которые переросли в полноценное сотрудничество и привели к созданию «Студии Квартал 95», чья телепродукция завоевала массовый успех среди зрителей.

В 2012 году из-за роста цен на услуги студии Зеленского руководство телеканала было вынуждено прекратить сотрудничество, и «Студия Квартал 95» перешла на телеканал «1+1» олигарха Игоря Коломойского.

Сам Коломойский открыто выступил с поддержкой Зеленского. По его словам, он считает молодого кандидата в президенты не просто «персоналией», а символом смены поколений. Коломойский подчеркнул, что Украине нуждается в «миллионах Зеленских». Комментируя в интервью «Би-би-си» возможное влияние на него со стороны олигарха, Зеленский подчеркнул, что не считает себя «игрушкой в руках Коломойского».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата.