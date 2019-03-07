«Спасибо, Тим Эппл»: Трамп демонстрирует провалы в памяти

Перепутал все на свете

В Белом доме состоялось заседание консультативного совета по кадровой политике, которое посетил глава Apple Тим Кук — в рамках мероприятия он рассказал властям об образовательных инициативах своей компании.

Планы Apple пришлись по вкусу президенту США Дональду Трампу, который похвалил генерального директора.

«Мы будем наращивать рабочую силу, потому что нам придется это сделать. Столько новых компаний появляется. Такие люди, как Тим, постоянно движутся вперед и делают те вещи, которые я хотел бы делать правильно с самого начала. Я говорил: «Тим, вам следует начать делать это здесь», и вы именно так поступали. Вы действительно много вкладываете в нашу страну. Мы очень ценим это, Тим Эппл», — заявил Трамп.

Trump just called Apple CEO Tim Cook «Tim Apple» pic.twitter.com/gTHHtjWvc9— Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

Создается впечатление, что американский президент забыл, как именно зовут Тима Кука, или он действительно полагает, что его настоящая фамилия звучит как «Эппл». Впрочем, для этих целей на столе рядом с главой Apple стояла табличка-подсказка, которую Трамп проигнорировал.

Что характерно, это уже не первый раз, когда Трамп путает фамилии бизнесменов.

"Marillyn Lockheed" pic.twitter.com/9hUbrTeXlq— Dave Brown (@dave_brown24) 22 марта 2018 г. В марте прошлого года президент США назвал гендиректора военно-промышленной корпорации Lockheed Martin «Мэрилин Локхид», хотя на самом деле ее зовут Мэрилин Хьюсон.

Впрочем, у американского президента возникают трудности не только с именами. Выступая перед лидерами стран Африки на Генеральной Ассамблее ООН в 2017 году, Трамп упомянул страну «Намбию». Сообщается, что он мог иметь в виду Гамбию или Намибию, но страны под названием Намбия в реальности не существует.

«В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной», — сказал Трамп, комментируя ситуацию со здравоохранением в африканских странах.

В соцсетях высмеяли ошибку американского президента. Один из пользователей упомянул, что Намбия находится «прямо рядом с Замундой».

«Если Америке придется защищать себя или своих союзников, то у нас не будет другого варианта, кроме как полностью уничтожить Намбию», — написал другой пользователь, пародируя слова Трампа о КНДР.

Кроме того, Дональд Трамп однажды заявил о том, что Вашингтон продал Норвегии истребители, которые существуют только в компьютерной игре Call of Duty.

«В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35. В общей сложности 52 [штуки]», — похвастался Трамп.

Американский президент, по-видимому, запутался в цифрах: он соединил название существующего истребителя и число 52 — общее количество истребителей, поставленных Норвегии.

Это загадочное covfefe

В 2017 году Дональд Трамп озадачил своих подписчиков в Twitter, опубликовав сообщение с несуществующим словом «covfefe». Твит звучал следующим образом: «Despite the constant negative press covfefe» («Несмотря на постоянное негативное covfefe в прессе…»). Миллионы читателей Трампа остались в недоумении, не понимая, что именно хотел сказать президент и что же такое covfefe.

Сомневающиеся пользователи массово проверили загадочное слово в словарях, но там его не обнаружили. Тогда твиттер захлестнула волна шуток, в которых люди подставляют covfefe в разные ситуации и пытаются коллективно выяснить, что же оно означает.

Пользователь @mskristinawong предположила, что covfefe переводится с русского как «я ухожу в отставку». @AlolanMeowth обыграл произношение слова в шуточном диалоге: «— Вам кофе или чай? — Мне, пожалуйста, covfefe».

Одна из наиболее популярных версий, собравшая тысячу ретвитов, сводится к тому, что Трамп пытался закончить твит, когда кто-то напал на него и вырвал телефон из руки.

Спустя несколько часов Дональд Трамп удалил скандальный твит, успевший собрать сотни тысяч лайков и ретвитов. Вместо этого в Twitter появилась новая публикация от Трампа, который предложил своим подписчикам самостоятельно разгадать значение слова «covfefe».