Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к подкупу кандидата в президенты страны Юрия Тимошенко причастен депутат от фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Дубиль может стоять за попыткой финансирования снятия с выборов Тимошенко.
Он также добавил, что следователи намерены допросить депутата.
Луценко подчеркнул, что следственные действия возможны только после решения Верховной рады о лишении Дубиля неприкосновенности.
Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала информацию о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко.