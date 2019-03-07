Луценко рассказал, кто причастен к подкупу Тимошенко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к подкупу кандидата в президенты страны Юрия Тимошенко причастен депутат от фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, Дубиль может стоять за попыткой финансирования снятия с выборов Тимошенко.

Он также добавил, что следователи намерены допросить депутата.

Луценко подчеркнул, что следственные действия возможны только после решения Верховной рады о лишении Дубиля неприкосновенности.