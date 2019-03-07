Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев пошутил о мужчинах, недовольных тратами женщин и правительства 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время традиционной встречи с женщинами накануне 8 марта порадовал известных казахстанок шутками про мужчин, сообщает Sputnik Казахстан.
По мнению Назарбаева, многие женщины умнее мужчин. Именно по этой причине сильная половина человечества не допускает до руководящих должностей представительниц прекрасного пола.
"Мужчина знает: как только на его место встанет женщина, то начнет лучше него работать. Поэтому старается не допускать, в конкуренции проиграет обязательно. И все же, каких бы успехов вы ни достигали, ваши мысли всегда с семьей, с родными и близкими", — сказал глава Казахстана.
Назарбаев сравнил отношение мужчин к тому, как распоряжаются финансами женщины и правительство.
"Мужчинам всегда не нравится, как тратят деньги правительство и его жена. Но критиковать смелости хватает только правительство", — пошутил президент.
Назарабаев выразил восхищение стараниями женщин, которые успевают ухаживать за собой и поддерживать порядок в доме.
"Иногда такие достоинства проявляются в курьезных историях. Спрашивают у девушки: "Что вы так расстроены сильно?" "Я, — говорит, — сумку потеряла". "А что, в ней были ценные вещи и много денег?". "Да нет, — говорит, — в ней такой беспорядок, мне так стыдно", — рассказал глава государства.
Кроме этого Нурсултан Назарбаев дал совет казахстанкам научиться "громко мечтать".
"Говорят, если на 8 марта вам подарили не то, о чем вы мечтали, значит, в следующий раз мечтайте громче. Мужчины не способны устоять перед вашими рассуждениями и умом, поскольку все рассуждения мужчин не стоят и одного чувства женщины", — резюмировал Назарбаев.
Последние новости
Арестованный счет на Украине: Поклонская раскрыла карты Поклонская рассказала о компромате на коллег из Госдумы "Он хочет разрушить Россию": кто будет следующим президентом Украины
Комментарии1
В мире , СНГ , Нурсултан Назарбаев , ИА Sputnik
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение