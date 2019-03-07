Назарбаев пошутил о мужчинах, недовольных тратами женщин и правительства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время традиционной встречи с женщинами накануне 8 марта порадовал известных казахстанок шутками про мужчин, сообщает Sputnik Казахстан.

По мнению Назарбаева, многие женщины умнее мужчин. Именно по этой причине сильная половина человечества не допускает до руководящих должностей представительниц прекрасного пола.

"Мужчина знает: как только на его место встанет женщина, то начнет лучше него работать. Поэтому старается не допускать, в конкуренции проиграет обязательно. И все же, каких бы успехов вы ни достигали, ваши мысли всегда с семьей, с родными и близкими", — сказал глава Казахстана.

Назарбаев сравнил отношение мужчин к тому, как распоряжаются финансами женщины и правительство.

"Мужчинам всегда не нравится, как тратят деньги правительство и его жена. Но критиковать смелости хватает только правительство", — пошутил президент.

Назарабаев выразил восхищение стараниями женщин, которые успевают ухаживать за собой и поддерживать порядок в доме.

"Иногда такие достоинства проявляются в курьезных историях. Спрашивают у девушки: "Что вы так расстроены сильно?" "Я, — говорит, — сумку потеряла". "А что, в ней были ценные вещи и много денег?". "Да нет, — говорит, — в ней такой беспорядок, мне так стыдно", — рассказал глава государства.

Кроме этого Нурсултан Назарбаев дал совет казахстанкам научиться "громко мечтать".