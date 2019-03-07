США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму

Вашингтон одобряет позицию Минска по административной принадлежности Крыма , заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал, что при якобы «нападении» на полуостров ни один украинец не пошел защищать территорию, которую Киев считает своей.

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за «непризнание российской юрисдикции над Крымом», передает РИА «Новости»

Американский дипломат заявил, что в США и в «большинстве стран мира» поддерживают позицию Минска в вопросе административной принадлежности полуострова.

«Принципиальная позиция Белоруссии… приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами», — подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

В последнее время периодически звучат сигналы о сближении Вашингтона и Минска. Так, накануне, Белоруссия отменила ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года — об этом было сообщено на встрече главы белорусского МИД Владимира Макея с американской делегацией во главе с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

В ходе встречи белорусская сторона также выразила надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между странами. Стороны обсудили состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня.

В прошлом месяце заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что белорусские власти хотели бы добиться смягчения санкций, введенных против страны Соединенными Штатами.

Он подчеркнул, что санкции являются «негативным элементом» в отношениях Белоруссии и США. Он напомнил, что они были введены в 2007 году, а в 2008-м усилены.

«Конечно, это что-то, что, на наш взгляд, не соответствует нынешнему, более высокому уровню отношений», — заметил дипломат.

Замглавы МИДа отметил, что недавно было принято решение о продлении срока приостановления санкций с шести до 12 месяцев.

«Это положительное решение, шаг в правильном направлении. Я надеюсь, что процесс смягчения санкций продлится», — заключил Кравченко.

За несколько дней до этого Белоруссия сняла ограничения на число дипломатов США, которые могут присутствовать в стране. Кравченко сделал такое заявление во время выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Авторы Foreign Policy сочли, что данное решение может привести к значительному улучшению отношений Минска и Вашингтона. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также ранее выразил надежду на улучшение отношений с Соединенными Штатами, добавив, что белорусская сторона стремится проводить предсказуемую и открытую политику.

«Произошли серьезные подвижки в наших отношениях [с США], но я не назвал бы их кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко ранее напоминал, что обозначал свою позицию по вхождению Крыма в состав России на Украине и тогда не услышал ни единого слова возражения в свой адрес.

«Окружили журналисты… и начали меня пытать, как я отношусь, чей Крым — российский или украинский.

Я и не готовился к этому вопросу, не хотел дискутировать на эту тему», — указал белорусский лидер.

В ответ на это он задал встречный вопрос журналистам — сколько погибло украинцев, защищавших Крым при якобы «нападении» на полуостров, и сколько было выстрелов. Кто-то в толпе крикнул, что «ни одного».

«Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум… Я рассуждал на эту тему прямо там у них, в Украине. И они не задали мне после этого ни одного вопроса… Поэтому я свою позицию высказал», — заключил Лукашенко.

Он также заявил, что при беседе с президентом России Владимиром Путиным эту тему не обсуждали.

«Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну пошумят, в России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и спасибо не скажут. На Западе, может, кто-то заметит, еще где-то… У нас народ подумает, почему я влез в это, столько времени прошло… В Украине скажут «собака» и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?» — пояснил Лукашенко.

При этом в июне прошлого года сообщалось, что власти Белоруссии юридически признали Крым российским, хотя и не делали в связи с этим никаких официальных заявлений, передает ФАН.

Свидетельством того, что Минск рассматривает территорию полуострова, как российскую, является обращение министерства финансов Белоруссии в арбитражный суд Крыма

по делу о взыскании 191 тыс. рублей с местного жителя.

Суд отклонил исковое требование в связи со смертью должника, однако сам факт того, что Белоруссия обратилась за судебным разбирательством к России, а не к Украине, является важным политическим моментом, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.