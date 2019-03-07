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СМИ: Киев отправил эшелон танков в Донбасс 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Снимки сделал бывший депутат Рады Алексей Журавко.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко запечатлел на фото военные эшелоны с танками в Киеве. Снимки экс-парламентарий опубликовал в социальных сетях.
По словам Журавко, танки отправляются в зону конфликта в Донбассе. Вместе с тем бывший депутат заметил, что, скорее всего, отправка боевой техники на фронт была сделана в рамках предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко.
«Уверен, что вся эта эскалация и нагнетание военной истерии ему не помогут и приведут к очередному трагическому фиаско», — заметил автор снимков.
Ранее стало известно, что Украина разместила танки на линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя ДНР в СЦКК, украинские силовики расположили боевые машины в жилом районе населенного пункта Марьинка.
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В мире , Армия , Видео , Петр Порошенко , Верховная Рада
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