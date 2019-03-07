СМИ: Киев отправил эшелон танков в Донбасс

Снимки сделал бывший депутат Рады Алексей Журавко.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко запечатлел на фото военные эшелоны с танками в Киеве. Снимки экс-парламентарий опубликовал в социальных сетях.

По словам Журавко, танки отправляются в зону конфликта в Донбассе. Вместе с тем бывший депутат заметил, что, скорее всего, отправка боевой техники на фронт была сделана в рамках предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко

«Уверен, что вся эта эскалация и нагнетание военной истерии ему не помогут и приведут к очередному трагическому фиаско», — заметил автор снимков.

Ранее стало известно, что Украина разместила танки на линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя ДНР в СЦКК, украинские силовики расположили боевые машины в жилом районе населенного пункта Марьинка.