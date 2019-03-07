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На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе 

RT на русском 46 минут назад
Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что у нынешнего украинского лидера Петра Порошенко есть все необходимые инструменты для установления мира в Донбассе.
Вместе с этим он отметил, что у Порошенко нет политической воли для реализации подобного сценария.
«У действующего президента есть все инструменты для того, чтобы установить мир в Донбассе. Нет только политической воли. Это хорошо понимают как украинцы, так и европейские политики», — сказал он в видео, опубликованном на его странице в Facebook.
Ранее в Раде назвали способ возвращения Донбасса под контроль Украины.
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В мире , Видео , Александр Вилкул , Петр Порошенко , Верховная Рада
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