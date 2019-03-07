На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе

Депутат Верховной рады , кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что у нынешнего украинского лидера Петра Порошенко есть все необходимые инструменты для установления мира в Донбассе. Вместе с этим он отметил, что у Порошенко нет политической воли для реализации подобного сценария. «У действующего президента есть все инструменты для того, чтобы установить мир в Донбассе. Нет только политической воли. Это хорошо понимают как украинцы, так и европейские политики», — сказал он в видео, опубликованном на его странице в Facebook. Ранее в Раде назвали способ возвращения Донбасса под контроль Украины.