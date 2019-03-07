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«Мадуро не уходит»: президент Венесуэлы станцевал под песню про себя 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
После встречи с добывающими компаниями Венесуэлы Мадуро попросил музыкантов сыграть для собравшихся гостей в честь завершившегося карнавала.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес станцевали под песню, посвященную главе страны.
После встречи с добывающими компаниями Венесуэлы Мадуро попросил музыкантов сыграть для собравшихся гостей в честь завершившегося карнавала. Начала звучать песня, основными словами который были «Мадуро не уходит, Мадуро не уходит».
Как видно на видео, выложенном в Twitter Мадуро, под эту композицию президентская чета исполнила несколько танцевальных движений в окружении профессиональных танцовщиц.
В самом начале встречи музыканты исполнили песню со словами «Мадуро выдерживает (испытания)».
В прошедшем традиционном ежегодном карнавале в Венесуэле приняло участие семь миллионов человек.
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В мире , Видео , Николас Мадуро , Венесуэла , Флорес
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