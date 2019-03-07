Загадочный «рев Апокалипсиса» пугает жителей Словакии: видео

Страшные ревущие звуки раздались накануне в небе над Словакией и напугали местных жителей. Запечатлеть феномен на видео успел один из местных жителей.

По предварительным причинам, шум может быть вызван смещением литосферных плит после землетрясений.

Тем не менее, многие полагают, что «рев» — не что иное, как знак приближающегося конца света, так как большинство мировых религий утверждают, что Апокалипсис будет сопровождаться грозными звуками, льющимися с неба.

Кроме того, ряд людей намекают на вторжение инопланетян.

Стоит отметить, что за прошедшие годы были выявлены сотни случаев этого странного явления, которое наука до сих пор не может объяснить.