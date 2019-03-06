Миллионер ищет мужа для своей дочери 

Миллионер из Таиланда объявил конкурс женихов для своей дочери. Известный в стране предприниматель, занимающийся продажей фруктов, ищет себе зятя. По мнению бизнесмена, претендент на руку и сердце его дочери должен обладать такими качествами, как порядочность и целеустремленность, а его финансовое положение не имеет принципиального значения. 26-летняя дочь магната не считает себя красавицей и не ждет принца, главное, чтобы жених был работящим. Избранник девушки получит в приданое целое состояние и должность в компании тестя. При этом жених должен будет соблюдать корпоративные традиции и этику фирмы. Кроме того, будущему зятю миллионера запретят употреблять наркотики и играть в азартные игры.