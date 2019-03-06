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Кандидату в президенты Украины предложили взятку 

Рамблер + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
На Украине задержаны два человека после попытки дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ от участия в выборах. Об этом, как передает РБК, написал генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
По словам Луценко, подозреваемые пытались вручить самовыдвиженцу Тимошенко 5 млн гривен (около 12,5 млн рублей).
Их задержание произошло после обращения Тимошенко, который заявил о попытке повлиять на него.
Задержанным вменяют ст. 157 ч. 3 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Лидером предвыборной гонки является Владимир Зеленский. Согласно последнему соцопросу, за него готовы отдать свои голоса 25,1% избирателей.
В мире , Политика , Украина , Юрий Луценко , Владимир Зеленский
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