Кандидату в президенты Украины предложили взятку

Facebook. На Украине задержаны два человека после попытки дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ от участия в выборах. Об этом, как передает РБК, написал генпрокурор Украины Юрий Луценко

По словам Луценко, подозреваемые пытались вручить самовыдвиженцу Тимошенко 5 млн гривен (около 12,5 млн рублей).

Их задержание произошло после обращения Тимошенко, который заявил о попытке повлиять на него.

Задержанным вменяют ст. 157 ч. 3 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).