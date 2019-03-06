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Ролик о «разбогатевшем» Порошенко запретили к показу на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
На Украине запретили показывать ролик, в котором президента страны Петра Порошенко якобы уличили в том, что он разбогател в десятки раз, сообщают "Украинские новости".
Доход Порошенко в 2018 году вырос в 82 раза
До этого в межфракционном парламентском объединении "Оппозиционная платформа — За жизнь" сняли видеоролик, в котором кандидат в украинские президенты Юрий Бойко заявил, что Порошенко "разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели в два раза".
В Национальной Общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), отказавшей кандидату в показе ролика, ответили, что это "манипулятивная информация".
"Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины", — добавили в НОТУ.
Ранее стали известны доходы Порошенко.
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