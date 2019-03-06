Ролик о «разбогатевшем» Порошенко запретили к показу на Украине

На Украине з апретили показывать ролик , в котором президента страны Петра Порошенко якобы уличили в том, что он разбогател в десятки раз, сообщают "Украинские новости".

До этого в межфракционном парламентском объединении "Оппозиционная платформа — За жизнь" сняли видеоролик, в котором кандидат в украинские президенты Юрий Бойко заявил, что Порошенко "разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели в два раза".

В Национальной Общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), отказавшей кандидату в показе ролика, ответили, что это "манипулятивная информация".

"Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины", — добавили в НОТУ.

Ранее стали известны доходы Порошенко.