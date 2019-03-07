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Евросоюз запустит собственный русскоязычный телеканал 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Евросоюз планирует запуск собственного русскоязычного телеканала со съёмочными группами во всех регионах России. Первое время он будет вещать в интернете
Как пишут «Известия», основной задачей нового телеканала станет донесение западной интерпретации происходящих в мире событий до русскоязычного населения. Предполагается, что журналисты должны находиться во всех российских регионах, чтобы новости были подготовлены в кратчайшие сроки. Отмечается, что в Евросоюзе рассчитывают привлечь к сотрудничеству и журналистов из оппозиционных изданий.
Сообщается, что финансирование будет осуществляться Евросоюзом, а также частными инвесторами.
News.ru ранее писал о намерениях Еврокомиссии вести переговоры с Россией по «Северному потоку — 2» от имени всего Евросоюза. Сообщалось, что получение мандата от стран ЕС позволит Еврокомиссии распространить европейские энергетические нормы на данный трубопровод законодательным путём.
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В мире , Видео , ЕС , Еврокомиссия , газета "Известия"
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