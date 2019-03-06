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Из-за секс-скандала в киевском университете Шевченко уволили преподавателя 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В киевском университете имени Тараса Шевченко уволили преподавателя из-за жалобы студенток о домогательствах, сообщает Униан.
Студентки обвинили в сексуальных домогательствах доцента Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Петра Романенко.
В коллективной жалобе учащихся говорится, что в течение месяца практики преподаватель ботаники неоднократно приставал к студенткам, "касался их без разрешения и открыто заявлял о своем сексуальном интересе".
По результатам работы комиссии был выявлен ряд нарушений, допущенных при проведении учебной практики. Кроме того, "отдельные действия и высказывания доцента Романенко признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников".
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