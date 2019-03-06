Почему судьба Меркель предрешена и что будет с Германией

Планы Меркель уйти из большой политики запустили в Германии процессы, которые, вероятнее всего, приведут к досрочным выборам. Входящие в правительственную коалицию социал-демократы видят в этом альянсе все меньше выгоды для себя. Если грядущие региональные выборы обернуться для них провалом, судьба коалиции будет предрешена. Ситуация обостряется тем, что другим политическим игрокам, в том числе ХДС, спасение действующего правительства также все менее выгодно.

Германия готовится к тому, что грядет за уходом канцлера Ангелы Меркель из большой политики. Сама она, покинув пост председателя «Христианско-демократического союза» (ХДС) и оставив его на Аннегрет Крамп-Карренбауэр в декабре прошлого года, заявила, что конец ее карьеры наступит в 2021 году, когда истекут полномочия нынешнего созыва бундестага

Однако этот конец может наступить значительно раньше. И Меркель не в силах повлиять на ход событий.

Предстоящие в ближайшие месяцы выборы в Европарламент , региональные выборы в Бремене , а осенью — региональные выборы в восточных землях ФРГ могут нанести такой удар по правящей коалиции, после которого она уже не оправится. Многие немецкие политологи даже ожидают, что Германия столкнется с необходимостью проведения досрочных парламентских выборов, пишет Politico.

Корень проблем кроется не столько в уходе Меркель, сколько в проблемах СДПГ («Социал-демократическая партия») — младших партнеров ХДС/ХСС (ХСС — «Христианско-социальный союз в Баварии ») по коалиции. Несмотря на то что партнерство с партией канцлера сильно ударило по их популярности среди своего электората, после выборов 2017 года и последовавших за ними длительных и тяжелых переговоров они вступили в коалицию снова. И это решение стало для партии катастрофическим.

С тех пор СДПГ переживает самый сильный кризис электоральной поддержки за долгие годы. Согласно опросам, в некоторых регионах социал-демократы по популярности стали отставать даже от партии Зеленых. Избиратели критикуют СДПГ за то, что за годы сотрудничества с ХДС/ХСС социал-демократы стали фактически неотличимы от консерваторов. Если предстоящая серия выборов пройдет для них неудачно, коалиция может легко распасться.

В Германии это хорошо понимают. Источники Politico считают, что о крахе правительства стоит говорить «когда», а не «если».

«Я не думаю, что коалиция переживет грядущую осень», — говорит изданию высокопоставленный чиновник ХДС.

Началом конца, вероятно, станут именно выборы в Бремене. После Второй мировой войны СДПГ ни разу не теряла контроль над парламентом этой самой маленькой федеральной земли в Германии. Однако последние опросы свидетельствуют, что в этом году Бремен может перейти в руки ХДС.

Однако даже если социал-демократам удастся предотвратить этот сценарий, в сентябре их сметут в восточных землях — Бранденбурге и Саксонии, где популярность набирают правые популисты из «Альтернативы для Германии».

На последних выборах в бундестаг СДПГ получила 20,5% — свой исторический минимум. И, если верить соцопросам, эту отметку они теперь не могут преодолеть ни в одной из земель.

Поэтому сейчас партия делает все возможное, чтобы вернуть свои позиции. Недавно СДПГ обнародовала ряд инициатив, которые призваны вернуть ей социалистическое лицо. В их число входит реформа системы пенсионных выплат и улучшение системы пособий по безработице. Однако ХДС не собирается поддерживать ни одну из их инициатив, что в очередной раз ставит перед социал-демократами вопрос о полезности для них существующей коалиции.

Но если СДПГ на фоне конфликтов и под ударами электоральным неудач выйдет из коалиции, это еще не означает мгновенный крах правительства и перевыборы.

Теоретически, ХДС/ХСС могли бы попытаться вернуться к варианту коалиции с Зелеными и СвДП («Свободная демократическая партия»). Сделать это будет нелегко — на фоне падения рейтингов СДПГ выросла популярность Зеленых. Они понимают, что вариант перевыборов для них может быть более выгодным, принеся им дополнительные места в бундестаге.

Для реализации коалиции «ХДС/ХСС — СвДП — Зеленые» от правящей партии потребуется серьезная политическая воля, и, судя по всему, в ХДС ее нет.

Дело в том, что для Аннегрет Крамп-Карренбауэр перевыборы и последующий за ними выход из тени Меркель, сравнения с которой она с трудом выдерживает после своего назначения на пост главы ХДС, также можно считать хорошим вариантом.

Чем раньше это произойдет, тем больше шансов, что избиратели поверяет в нее как в человека, способного обновить лицо партии и пересмотреть подход к канцлерству.

Трехлетний период транзита власти, на который рассчитывала Меркель, становится невыгодным всем политическим игрокам в Германии. Ставки повышаются, а время стоит слишком дорого. Кажется, уже дороже, чем наследие легендарной канцлерин.