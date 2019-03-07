Опубликовано письмо Путину от сына жертвы «Новичка»

Twittter российского посольства в Великобритании опубликовал письмо президенту России Владимиру Путину от британца Эвана Хоупа, сына погибшей в прошлом году Дон Стерджесс.

«Дорогой мистер Путин, — говорится в письме, — прошел почти год с тех пор, как моя мать Дон была убита "Новичком" в Солсбери, и я, как и вся наша семья, до сих пор живу с этой болью. Британская полиция считает, что за ее смерть ответственны как минимум двое россиян, но, похоже, их защищает ваше государство. Я прошу вас как человека: разрешите нашим офицерам допросить этих людей по поводу убийства моей матери. Это меньшее, чего она заслуживает.»

Как сообщила российская дипломатическая миссия, 20-летнему британцу направили копию доклада «Солсбери: вопросы без ответа». Кроме того, Хоупа пригласили на беседу с послом России в лондонской резиденции.

О письме ранее рассказала газета Sunday Mirror. В интервью изданию Хоуп заявил, что обратился лично к российскому президенту, так как не чувствует поддержки от властей Великобритании.

Ранее в марте ученый Вил Мирзаянов, занимавшийся исследованием «Новичка», рассказал, почему бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не погибли от действия химиката.

В декабре прошлого года второй пострадавший от Новичка в Эймсбери Чарльз Роули сообщил о своем плохом самочувствии и возможной скорой смерти. По его словам, он может умереть в течение 10 лет, а после отравления его зрение ухудшилось, и ему стало трудно двигаться.

Роули и его подруга Дон Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. В результате она погибла.

Бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте 2018 года. Британия возложила ответственность за произошедшее на Россию, Москва все обвинения отвергает.