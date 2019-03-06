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Контрразведка Венесуэлы задержала американского журналиста 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американского журналиста и его ассистента задержали сотрудники генерального управления военной контрразведки Венесуэлы.
По данным Национального профсоюза работников СМИ Венесуэлы, утром военные пришли в квартиру, где жил Коди Уэлл (профсоюз СМИ называет его Коди Уэддл), и задержали его. Предполагается, что они были с ордером, который подписал военный суд, передает РИА «Новости».
«В документе упоминаются два предполагаемых преступления, которые касаются соседей. С 8 утра контакт с американским журналистом Коди Уэддлом, к которому ворвались офицеры военной разведки, потерян», — говорится в сообщении профсоюза.
Отмечается также, что задержали и помощника американца — жителя Венесуэлы Карлоса Камачо. Связь с ним тоже потеряна.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о провале «цветной революции» в Венесуэле, организованной Вашингтоном.
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В мире , Латинская Америка , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Венесуэла
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