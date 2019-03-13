Мадуро попросил Россию помочь в расследовании кибератаки

По его словам, у России и Китая есть большой опыт в вопросах защиты от кибератак.

Он также добавил, что назначил спецкомиссию по расследованию атаки.

Мадуро подчеркнул, что власти Венесуэлы смогли восстановить систему энергоснабжения страны.

Ранее сообщалось, что Мадуро призвал молиться о восстановлении света в Венесуэле.