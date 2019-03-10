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В Госдуме назвали утопией идею Порошенко о ракетах для целей в тылу РФ 

Российская Газета + ещё 20 15 минут назад
Заявление украинского президента о необходимости создания ракет для поражения целей в тылу России преследует цель сообщить миру о желании разместить такое иностранное вооружение, а выпускать его в стране никто и не планирует. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"Я думаю, что таким образом Украина предлагает свою территорию для размещения систем ПРО, потому что никто не будет давать Киеву возможность развивать собственное производство высокоточного оружия", — приводит слова депутата RT.
Он отметил, что выпуск таких ракет — очень дорогостоящая идея.
"Сегодня украинская сторона таким оружием не обладает не потому, что кто-то не давал его делать. Все дело в том, что для этого нужно очень серьезные ресурсы и финансы", — сказал Шерин.
При этом он уверен, что если бы даже такие ракеты оказались на Украине, то страна не сможет ими воспользоваться.
"Россия зафиксирует данную активность еще на попытке запуска", — сказал он и добавил, что такого рода оружие "требует квалифицированного обслуживания". И констатировал, что идея Порошенко — всего лишь утопия.
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Комментарии364
В мире , Армия , Видео , Войска , Александр Шерин , Госдума
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