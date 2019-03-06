Порошенко заявил о возможности создания Украиной ракет «значительной дальности»

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности для Украины приступить к созданию мощных ракетных комплексов, способных поражать цели на значительном расстоянии.

Выступая в среду на заседании Совета национальной безопасности и обороны, он обвинил Россию в развале системы контроля над вооружениями. По его словам, речь идет о Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Договоре о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Это побуждает нас и наших союзников искать и находить необходимые средства для обеспечения безопасности, — сказал Порошенко. — Отдельно хочу отметить, что это и с Украины снимает определенные обязательства, обязательства, которых мы придерживались. Выводы делайте сами".

"Я подчеркиваю наше право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы. Это станет стратегическим фактором сдерживания российского агрессора, а также позволит предоставить войскам новые возможности для поражения противника на значительном расстоянии", — добавил президент Украины.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля также объявил о приостановке Москвой участия в этом соглашении, которое запрещает сторонам иметь ракетное оружие наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5500 км.

Выступая сегодня в Люксембурге, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что США не просто приостанавливают, а разрывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.