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Порошенко: у коррупции на Украине нет политической «крыши» 

News.ru + ещё 6 16 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у коррупции в стране нет политической «крыши». Он подчеркнул, что убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в бюджет.
«Коррупция есть. Речь идёт о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая «крыша», — цитирует Порошенко «Интерфакс-Украина».
Украинский лидер подчеркнул, что «никто от наказания за совершённое преступление, если оно доказано, не защитит». Порошенко заверил, что все украденные деньги будут возвращены в бюджет.
7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны. Следственные мероприятия прошли по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и его сына Игоря.
News.ru ранее писал о том, что Украина намерена провести комплексный аудит и ревизию всех контрактов «Укроборонпрома» с привлечением международных юристов и экономистов. Порошенко заявил о необходимости на законодательном уровне отказаться от чрезмерной секретности в государственном оборонном заказе, но при этом избежать раскрытия секретной информации о новейших разработках.
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Комментарии4
В мире , Украина , Петр Порошенко , Укроборонпром , Интерфакс
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