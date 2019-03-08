Порошенко: у коррупции на Украине нет политической «крыши»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у коррупции в стране нет политической «крыши». Он подчеркнул, что убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в бюджет.

«Коррупция есть. Речь идёт о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая «крыша», — цитирует Порошенко «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер подчеркнул, что «никто от наказания за совершённое преступление, если оно доказано, не защитит». Порошенко заверил, что все украденные деньги будут возвращены в бюджет.

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны. Следственные мероприятия прошли по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и его сына Игоря.