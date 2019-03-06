В США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму

Кент заявил, что в США и в "большинстве стран мира" поддерживают позицию Минска в вопросе территориальной принадлежности полуострова.

"Принципиальная позиция Белоруссии… приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами", — подчеркнул Кент.

Ранее Лукашенко рассказал, признал ли он Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.