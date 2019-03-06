Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за "непризнание российской юрисдикции над Крымом", передает РИА "Новости".
Кент заявил, что в США и в "большинстве стран мира" поддерживают позицию Минска в вопросе территориальной принадлежности полуострова.
"Принципиальная позиция Белоруссии… приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами", — подчеркнул Кент.
Ранее Лукашенко рассказал, признал ли он Крым российским.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
Газета.Ru: последние новости
Кандидат в президенты Украины призвал население готовиться к войне с Россией Главу МВД Украины Авакова хотят уволить через суд Порошенко снова пообещал наказать коррупционеров
В мире , СНГ , США , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение