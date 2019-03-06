Порошенко подписал закон о допуске НАТО в Чёрное море

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на территорию страны для учений. Речь в нём идёт о проходе кораблей НАТО в Чёрное море.

19 февраля Порошенко внёс проект закона в Верховную Раду . Документ был отмечен как неотложный. 26 февраля законопроект был принят на заседании парламента, 1 марта на нём поставил свою подпись председатель парламента Андрей Парубий , а 6 марта — президент.

Парубий, в частности, отмечал, что такой закон необходим не только для проведения совместных учений, но и чтобы корабли Великобритании, Соединённых Штатов могли быть в Чёрном море «как гаранты безопасности и как демонстрация наших союзнических отношений», писал News.ru.