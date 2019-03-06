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Порошенко подписал закон о допуске НАТО в Чёрное море 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на территорию страны для учений. Речь в нём идёт о проходе кораблей НАТО в Чёрное море.
19 февраля Порошенко внёс проект закона в Верховную Раду. Документ был отмечен как неотложный. 26 февраля законопроект был принят на заседании парламента, 1 марта на нём поставил свою подпись председатель парламента Андрей Парубий, а 6 марта — президент.
Парубий, в частности, отмечал, что такой закон необходим не только для проведения совместных учений, но и чтобы корабли Великобритании, Соединённых Штатов могли быть в Чёрном море «как гаранты безопасности и как демонстрация наших союзнических отношений», писал News.ru.
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В мире , Армия , Украина , Петр Порошенко , Андрей Парубий , Верховная Рада , НАТО
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