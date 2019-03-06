Прокуратура передала дело Вышинского в суд в Киеве

Ранее пресс-служба украинской прокуратуры сообщила, что направила обвинительный акт в отношении Вышинского в суд, но не уточнила, в какой именно.

"Прокурор сообщил, что обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования уже переданы в Подольский районный суд Киева", — сообщил РИА Новости Доманский. При этом остальные двое защитников Вышинского, кроме Доманского, пока не получили обвинительные акты, отметил он.

Ранее Херсонский апелляционный суд отказал защите Вышинского в удовлетворении апелляции на продление его ареста.

В начале февраля Херсонский городской суд в очередной раз продлил арест Вышинского до 8 апреля. Защита журналиста каждый раз пыталась опротестовать это решение и просила выпустить Вышинского на поруки, однако Херсонский апелляционный суд отклонял эти апелляции. Вышинский находится в СИЗО Херсона.

Накануне адвокат заявил, что Вышинский ознакомился с материалами его уголовного дела, ему вручили обвинительный акт. По его словам адвоката, Вышинский ознакомился со всеми бумажными материалами, но ему не удалось просмотреть все электронные носители, "потому что там значительные массивы информации". Прокуратура Украины подтвердила, что направила в суд в Киеве обвинительный акт в отношении Вышинского для рассмотрения по существу.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что Вышинского 9 марта этапируют из херсонского в киевское СИЗО, так как 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского на незаконность его ареста.