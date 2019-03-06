Создатель ДНР пришел в ужас из-за беспредела в республике

Деятельность бывших властей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) привела к полному беспределу и «бананизации». Об этом в интервью «Русской весне» заявил бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, стоявший у истоков создания ДНР в 2014 году.

Издание обратилось к Губареву за комментарием после появления информации о задержании в России бывшего министра финансов и сборов ДНР Александра Тимофеева по прозвищу Ташкент (позже эта информация была опровергнута).

«Социализм, который строили эти "товарищи" (Тимофеев и его команда — прим. «Ленты.ру»), — это социализм для узкой группы людей, которые делили между собой государственную казну по справедливости. Если серьезно, то никакого даже намека на справедливость в ДНР при Тимофееве не было — ни в риторике, ни на практике», — ответил Губарев на вопрос о том, какой социализм в республике строил Тимофеев.

Экс-«народный губернатор» рассказал, что Ташкентом и его командой были созданы, в числе прочего, преступные экономические схемы, а все тендеры выигрывали нужные им люди. Также Губарев рассказал о процветавшей на таможне коррупции и липовых штрафах при проверках предприятий министерством финансов и сборов республики. «Вот такой "социализм" строил Ташкент. Полный беспредел и бананизация республики — иначе это не назовешь. Было стыдно осознавать, к чему мы пришли после русской весны (пророссийских выступлений в южных и восточных областях Украины, которые привели к созданию ДНР и Луганской народной республики — прим. „Ленты.ру“)», — добавил Губарев, выразив надежду, что новые власти ДНР не повторят ошибок прежней команды.