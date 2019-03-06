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Главу МВД Украины Авакова хотят уволить через суд 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иск с требованием уволить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова поступил в Окружной административный суд Киева, сообщила в среду пресс-служба суда.
"Суд просят установить несоответствие министра внутренних дел Арсена Авакова требованиям к членам правительства", — говорится в сообщении.
По мнению истца, Аваков не может занимать должность главы МВД, поскольку не соответствует требованиям закона "О кабинете министров Украины". При этом в сообщении не указано, каким именно требованиям.
Истец также просит суд признать бездеятельность премьер-министра Владимира Гройсмана, который не инициирует увольнение Авакова, и обязать его внести соответствующую инициативу в Верховную раду.
Согласно действующей конституции Украины, главы Минобороны, МИД, Службы безопасности и генпрокурор назначаются Верховной радой по представлению президента. Другие члены кабинета министров назначаются Радой по представлению премьер-министра. Премьер-министр Украины назначается и увольняется Верховной радой.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Гройсман , Арсен Аваков , Министерство обороны , МИД , МВД , Верховная Рада
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