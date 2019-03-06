Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко заявил, что существует угроза вторжения по трём направлениям.
По его словам, в «современных политических реалиях» Украина прогнозирует «военные угрозы по трём географическим направлениям», передаёт телеканал «Прямой».
«Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — сказал он.
Как указал Муженко, высокая мобильность, адаптивность и автономность армии Украины в сочетании с фактором родной земли является стратегическим преимуществом.
В феврале украинский лидер Пётр Порошенко заявлял о реальности угрозы «полномасштабной агрессии» со стороны России.