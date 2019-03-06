На Украине заявили об угрозе вторжения по трём направлениям

По его словам, в «современных политических реалиях» Украина прогнозирует «военные угрозы по трём географическим направлениям», передаёт телеканал «Прямой».

«Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — сказал он.

Как указал Муженко, высокая мобильность, адаптивность и автономность армии Украины в сочетании с фактором родной земли является стратегическим преимуществом.