Дело Януковича о госизмене вернули в суд первой инстанции

Киевский апелляционный суд вернул дело экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене в суд первой инстанции для рассмотрения заявлений адвокатов об исправлении описок и разъяснения приговора, сообщается на сайте суда.

Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Кроме того, адвокат Януковича Александр Байдик попросил суд исправить в приговоре сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с его подзащитного, с 3,5 тысячи долларов до 2 тысяч долларов. Также он просит суд "исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу В. Ф. : совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Согласно информации о движении дела Януковича, коллегия судей апелляционного суда пятого марта решила вернуть в Оболонский районный суд Киева материалы уголовного дела в отношении Януковича.

"Дело направлено в суд 1-й инстанции для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора этого суда от 24 января 2019 года", — сообщается на сайте.