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После интервью Дудю Гордон заявил, что его хотят убить 

Газета.Ru 40 минут назад
Телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что его хотят убить. На своем канале он опубликовал видеообращение.
Сообщается, что в одном из последних интервью Гордон сказал, что не любит лидера украинских националистов Степана Бандеру.
После этого экс-депутат Рады Ирина Фарион назвала его "подлецом, который должен умереть в диких муках", а заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелал, чтобы он "сдох следом за Олесем Бузиной".
"Фарион надо рассматривать как психически больного человека… Хочу сказать Степуре: ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву. Ты это мне сказал? Скажи мне это в глаза", — сказал Гордон.
Он уточнил, что направил обращения в генпрокуратуру и МВД.
Ранее журналист Дмитрий Гордон в интервью Юрию Дудю рассказал о шансах шоумена Владимира Зеленского на победу в президентских выборах на Украине.
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В мире , Видео , Украина , Степан Бандера , Владимир Зеленский , Дмитрий Гордон , Генпрокуратура РФ , МВД
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