После интервью Дудю Гордон заявил, что его хотят убить

Телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что его хотят убить. На своем канале он опубликовал видеообращение.

Сообщается, что в одном из последних интервью Гордон сказал, что не любит лидера украинских националистов Степана Бандеру

После этого экс-депутат Рады Ирина Фарион назвала его "подлецом, который должен умереть в диких муках", а заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелал, чтобы он "сдох следом за Олесем Бузиной".

"Фарион надо рассматривать как психически больного человека… Хочу сказать Степуре: ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву. Ты это мне сказал? Скажи мне это в глаза", — сказал Гордон.

МВД. Он уточнил, что направил обращения в генпрокуратуру