Заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино во вторник не смог пояснить слова госсекретаря Майка Помпео, который заявил накануне, что США ведут переговоры с "террористами из Талибана" (запрещена в РФ).
В ходе брифинга журналисты поинтересовались, означают ли слова Помпео то, что США отныне ведут переговоры с террористами, хотя ранее всегда заявляли, что не делают этого.
"Слова госсекретаря говорят сами за себя, мне нечего к ним добавить", — сказал Палладино на брифинге.
Говоря о продолжающихся в Дохе переговорах спецпредставителя США по Афганистану Замая Халилзада с талибами, Палладино отметил, что на этих переговорах уже достигнут прогресс.
"Какого-то крайнего срока (окончания переговоров — ред.) нет… Но прогресс уже достигнут", — добавил он.
Делегации США и движения "Талибан", которые продолжают переговоры в Катаре, пока не пришли к какой-либо конкретной договоренности или подписанию документа, сообщил ранее официальный представитель "Талибана" Забиуллах Муджахид в своем микроблоге в Twitter.
Новый раунд переговоров между США и талибами в Дохе начался 25 февраля. Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что переговоры между делегациями США и "Талибана" в Дохе идут продуктивно.
США с 2001 года проводят в Афганистане военную операцию против "Талибана" и других группировок. Это стало самым долгим военным конфликтом, в котором принимают участие американские военные.