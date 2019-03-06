Госдеп не смог пояснить слова Помпео, назвавшего талибов террористами

Заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино во вторник не смог пояснить слова госсекретаря Майка Помпео, который заявил накануне, что США ведут переговоры с "террористами из Талибана " (запрещена в РФ ).

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, означают ли слова Помпео то, что США отныне ведут переговоры с террористами, хотя ранее всегда заявляли, что не делают этого.

"Слова госсекретаря говорят сами за себя, мне нечего к ним добавить", — сказал Палладино на брифинге.

Говоря о продолжающихся в Дохе переговорах спецпредставителя США по Афганистану Замая Халилзада с талибами, Палладино отметил, что на этих переговорах уже достигнут прогресс.

"Какого-то крайнего срока (окончания переговоров — ред.) нет… Но прогресс уже достигнут", — добавил он.

Делегации США и движения "Талибан", которые продолжают переговоры в Катаре, пока не пришли к какой-либо конкретной договоренности или подписанию документа, сообщил ранее официальный представитель "Талибана" Забиуллах Муджахид в своем микроблоге в Twitter.

Новый раунд переговоров между США и талибами в Дохе начался 25 февраля. Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что переговоры между делегациями США и "Талибана" в Дохе идут продуктивно.

США с 2001 года проводят в Афганистане военную операцию против "Талибана" и других группировок. Это стало самым долгим военным конфликтом, в котором принимают участие американские военные.