МИД Венесуэлы раскритиковал политиков США за высмеивание отключения электричества в стране

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает неприемлемым заявления некоторых представителей властей США о массовых отключениях электричества в Боливарианской Республике. Соответствующее заявление Арреаса разместил в пятницу в Twitter.

"В то время как в Венесуэле общество спокойно приняло на себя последствия электрического саботажа, а работники Национальной энергетической компании работают не покладая рук, окружение Дональда Трампа устроило праздник, наслаждаясь извращением ситуации, несмотря на страдания венесуэльского народа", — написал он. Mientras en Venezuela la sociedad asumió con calma las consecuencias del sabotaje eléctrico y los trabajadores de Corpoelec se esfuerzan sin descanso, el séquito de @realDonaldTrump hacía fiesta, disfrutando con culposa perversión a partir de la angustia del pueblo venezolano pic.twitter.com/AuHm6iC6NO— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 8 марта 2019 г.

Министр опубликовал скриншоты записи в Twitter американского сенатора-республиканца Марко Рубио о том, что "несколько недель назад [президент Венесуэлы Николас] Мадуро обвинил ящериц в большом блэкауте". После этих слов сенатор опубликовал картинку с изображением Годзиллы.

В четверг Каракас и 20 из 23 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

Власти Венесуэлы заявляют, что электроснабжение восстановлено почти на всем востоке страны, а полностью подача энергии возобновится в течение суток.