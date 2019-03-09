Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Венесуэлы раскритиковал политиков США за высмеивание отключения электричества в стране 

ТАСС + ещё 90 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает неприемлемым заявления некоторых представителей властей США о массовых отключениях электричества в Боливарианской Республике. Соответствующее заявление Арреаса разместил в пятницу в Twitter.
"В то время как в Венесуэле общество спокойно приняло на себя последствия электрического саботажа, а работники Национальной энергетической компании работают не покладая рук, окружение Дональда Трампа устроило праздник, наслаждаясь извращением ситуации, несмотря на страдания венесуэльского народа", — написал он.
Министр опубликовал скриншоты записи в Twitter американского сенатора-республиканца Марко Рубио о том, что "несколько недель назад [президент Венесуэлы Николас] Мадуро обвинил ящериц в большом блэкауте". После этих слов сенатор опубликовал картинку с изображением Годзиллы.
В четверг Каракас и 20 из 23 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.
Власти Венесуэлы заявляют, что электроснабжение восстановлено почти на всем востоке страны, а полностью подача энергии возобновится в течение суток.
ТАСС: последние новости
Премьер Италии заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций СМИ: в Киеве на марше женщин произошла стычка между ультраправыми и полицией На западе Германии во время раскопок обнаружили вещи советских граждан, убитых нацистами
Комментарии
В мире , Латинская Америка , Происшествия , США , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Венесуэла
Читайте также
Видео
Отправила в нокаут: продавщица рассказала о драке
Происшествия
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт
Общество В мире
Подаренный Porsche поставил чиновницу в тупик
Общество
Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным
В мире Украина
МИД Австрии вызывает посла Украины
В мире Украина
В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму
Политика
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату
Общество
На Украине разгорелся новый предвыборный скандал
Украина В мире
Климкина поставили на место после резкой реплики
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение