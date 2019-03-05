Только у нас: пранкеры вывели на чистую воду кровавую «дипломатию» США

Венесуэле В продолжение венесуэльской темы расскажем об очень интересном аудиофайле, который оказался в распоряжении телеканала "Россия 24". Запись телефонного разговора с обсуждением счетов нефтяных компаний Боливарианской Республики в швейцарских банках, а также счетов частных лиц, якобы из ближнего круга законного президента Николаса Мадуро в этих же учреждениях. Участвуют в беседе с одной стороны спецпосланник США Эллиот Абрамс , а с другой — человек, который представляется президентом Швейцарии . Собственно, он и был инициатором общения. И дозвонился этому самому Абрамсу прямо в офис.

Технические нюансы отходят на второй план в сравнении с содержанием диалога. Если коротко: американская сторона вопреки всем нормам экономического права настаивает (внимание!) на полной блокировке всех венесуэльских активов в Швейцарской Конфедерации. И при этом даже не подозревает, что от имени швейцарского чиновника на другом конце провода говорит вовсе не он.

Телефонный разговор начинается с короткого обмена любезностями. К делу переходят быстро. От имени главы Швейцарии заявляют: в некоем вымышленном банке с названием Limpopo находятся крупные счета правительства Венесуэлы, там и деньги нефтяные. И также российские. Вопрос Эллиоту Абрамсу:

"Что делать? Ведь там все чисто — придраться не к чему".

Безапелляционный ответ американца — заморозить. И потом сразу дают понять, что будет, если Швейцария ослушается.

"Есть риск, что в отношении любого швейцарского банка, который передаст эти активы, в будущем может быть подан иск со стороны будущего законного правительства Венесуэлы (Гуайдо) в связи с тем, что такой банк допустил по сути разворовывание данных активов", — угрожает спецпосланник президента США по Венесуэле Эллот Абрамс.

И, казалось бы, островок финансовой независимости от всех политических катаклизмов должен сохранять нейтралитет. И вот якобы от президента этой тихой гавани, которая не признавала Гуайдо, США требуют полную лояльность. Сюр — дипломат диктует правила главе государства! Но это никого не смутило.

"Да, но мы заблокируем эти счета, если вы предоставите нам все данные", — от имени главы Швейцарской Конфедерации соглашается пранкер.

"Хорошо, что это значит? Какую информацию вы хотите, чтобы мы предоставили? Как лучше?" — интересуется в ответ Эллиот Абрамс.

"Сведения о том, что данные средства были получены преступным или другим незаконным путем", — следует ответ.

Марка Фейгина. После разговора Эллиот Абрамс представляет пранкерам санкционный список из 100 граждан Венесуэлы. В ответ пранкеры Вован и Лексус составили свой список из 20 человек. В большинстве своем это вымышленные люди — персонажи сериалов. В список даже вписали Дмитрия Быкова

"Мы решили составить свой список, чтобы проверить, насколько компетентны те, кто ведут с нами переговоры. Они этот список восприняли всерьез. Он сейчас находится в Минфине США. Ночью мне звонил заместитель министра финансов США. Он спрашивал, получили ли мы тот список, который отправлял Абрамс. И он готов был рассматривать список, который предоставили им мы. В этом списке были абсолютно вымышленные персонажи, но он на протяжении нескольких дней рассматривался ими серьезно", — отмечает пранкер Алексей Столяров (Лексус).

Главная цель парадоксальная — не просто заблокировать счета, а перечислить эти деньги Хуану Гуйадо. Дальше дело техники и экономических проволочек. Необходимо уличить подставной фонд, что он отмывает деньги Николаса Мадуро. Для этого через прессу нужно обличить президента Венесуэлы. Что сразу и сделали: заказную статью опубликовало одно из главных западных деловых изданий — Bloomberg . По идее, после этого деньги должны были начать выводить, а это уже повод для блокировки.

"Статья не была опубликована. Он прислал нам этот текст в письме для того чтобы, если бы мы захотели, мы могли внести какие-то правки в эту статью. Я так понимаю, у него очень близкие отношения с какими-то журналистами Bloomberg, с руководством, что они готовы даже без проверки писать любые вещи, которые заявит посол Веккью", — поясняет пранкер Владимир Кузнецов (Вован).

В конце разговора с Абрамсом — крайне важная деталь. Оказывается, американцы не собираются вводить свои войска в Венесуэлу. Но в публичном поле осознанно намекают об обратном. Но зачем?

"Мы не пытаемся заставить вас и конгресс нервничать. Мы пытаемся заставить нервничать вооруженные силы Венесуэлы. И мы считаем, что это было бы тактической ошибкой — давать им безмерные гарантии того, что вооруженных сил США там никогда не будет. Но мы занимаемся совсем другим. А занимаемся мы тем, что вы видите. Финансовое давление, экономическое давление, дипломатическое давление", — пояснил Эллиот Абрамс.

Вся переписка и все разговоры четко задокументированы. Как и серые схемы, как отнять деньги в пользу самопровозглашенного президента Венесуэлы. Впрочем, мало кто этому удивится: ведь Абрамса называют специалистом по вопросам кровавых проамериканских переворотов в Латинской Америке.