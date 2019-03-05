Лондон хочет стабилизировать отношения с Москвой, заявил британский посол

Посол Великобритании России сэр Лори Бристоу заявил о желании Лондона стабилизировать отношения с Москвой , несмотря на скандал, связанный с инцидентом в Солсбери.

"Мы хотели бы по крайней мере стабилизировать отношения (России и Великобритании — ред.). Нам по-прежнему необходим диалог с правительством России, у нас есть обязательства в сфере международной безопасности и поддержания мира как у постоянных членов совета безопасности ООН, но у нас также есть серьезные интересы, которые выходят за рамки сотрудничества между правительствами", — заявил Бристоу в интервью телеканалу Sky News, отрывок которого опубликован на сайте Twitter посольства.

При этом, по словам дипломата, международное сообщество единогласно заявляет, что атака в Солсбери пересекла красную черту.

"Мы пытаемся дать понять, что действия, которые наносят вред нам или нашим союзникам имеют последствия", — отметил Бристоу.

В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.