Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу заявил о желании Лондона стабилизировать отношения с Москвой, несмотря на скандал, связанный с инцидентом в Солсбери.
"Мы хотели бы по крайней мере стабилизировать отношения (России и Великобритании — ред.). Нам по-прежнему необходим диалог с правительством России, у нас есть обязательства в сфере международной безопасности и поддержания мира как у постоянных членов совета безопасности ООН, но у нас также есть серьезные интересы, которые выходят за рамки сотрудничества между правительствами", — заявил Бристоу в интервью телеканалу Sky News, отрывок которого опубликован на сайте Twitter посольства.
При этом, по словам дипломата, международное сообщество единогласно заявляет, что атака в Солсбери пересекла красную черту.
"Мы пытаемся дать понять, что действия, которые наносят вред нам или нашим союзникам имеют последствия", — отметил Бристоу.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.