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Посол США призвала уволить украинского чиновника 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 1 час назад
Фото: Isabella Zaratsyan/StateDept
Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией, сообщает РИА «Новости».
Конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины (ГПУ) приведёт к гибели всей страны. Такое заявление ранее сделал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий. Он указал на противоречия между его ведомством, Национальным антикоррупционным бюро и ГПУ. По словам Холодницкого, вместо того, чтобы реально заниматься борьбой с коррупцией, ведомства воюют между собой. Он добавил, что ситуацией недовольны в Вашингтоне.
Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН подтвердил наличие «военных действий» между этими структурами. По его словам, конфликт происходит между антикоррупционными органами, курируемыми США и полностью подконтрольными президенту Украины Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), а также ГПУ.
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В мире , Украина , Мари Йованович , РИА Новости , США
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