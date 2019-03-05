Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замгоссекретаря США прибыл в Киев 

RT на русском + ещё 3 22 минуты назад
Фото: Reuters
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл прибыл в Киев. Об этом сообщили в посольстве США на Украине.
«Приветствуем в Киеве заместителя государственного секретаря США Дэвида Гейла! Рады принимать его сейчас, в такой важный и решающий момент, — с тем как Соединённые Штаты и другие партнёры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии», — сообщили в дипломатическом ведомстве.
Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться предстоящие выборы украинского лидера, борьба с коррупцией в стране, а также вопросы соблюдения прав человека.
Ранее стало известно, что в Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине.
RT на русском: последние новости
В Госдуме оценили заявление США о готовности к переговорам по контролю над вооружениями США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры В ДНР обвинили СБУ в похищении экс-командира женского танкового экипажа
В мире , Армия , Украина , Дэвид Гейл , Пентагон , США
Читайте также
Видео
Трамп «отомстил» Венесуэле за Гуайдо
США В мире
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество
«Начальник» Зеленского сделал громкое заявление
Украина В мире
Божена Рынска экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
Победа Зеленского повисла в воздухе
Украина В мире
США готовятся сдержать Россию в Арктике
Политика Армия
Правда вскрылась: Порошенко уличили в «грязной» игре
В мире Украина
«Могли сотку дать»: Буйнов опешил от трат Пугачевой
Шоу-бизнес
В НАТО сделали заявление о войне с Россией
В мире Армия
«Беременная» от Киркорова могла спланировать смерть
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение