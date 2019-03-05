Замгоссекретаря США прибыл в Киев

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл прибыл в Киев. Об этом сообщили в посольстве США на Украине.

«Приветствуем в Киеве заместителя государственного секретаря США Дэвида Гейла! Рады принимать его сейчас, в такой важный и решающий момент, — с тем как Соединённые Штаты и другие партнёры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться предстоящие выборы украинского лидера, борьба с коррупцией в стране, а также вопросы соблюдения прав человека.