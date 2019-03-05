Кириллу Вышинскому вручили обвинительный акт

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский ознакомился с материалами дела в отношении него, они переданы в суд. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил адвокат Андрей Доманский

"Он ознакомился с делом, и в 17:00 (18:00 мск) ему был вручен обвинительный акт. Далее материалы дела оправляются в суд", — проинформировал защитник. "Скорее всего, дело будет рассматривать один из районных судов Киева", — сказал он, добавив, что дата заседания пока не назначена.

Доманский напомнил, что в среду Херсонский апелляционный суд будет рассматривать апелляцию на продление ареста Вышинскому, срок которого истекает 4 апреля. "Мы будем просить суд отказать в установлении срока содержания под стражей и отменить меру пресечения. В данном случае было заявление от меня как его адвоката, в котором я просил передать Кирилла мне под личное поручительство", — сообщил он.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.