Кириллу Вышинскому вручили обвинительный акт

Доманский напомнил, что в среду Херсонский апелляционный суд будет рассматривать апелляцию на продление ареста Вышинскому, срок которого истекает 4 апреля.

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