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Кириллу Вышинскому вручили обвинительный акт 

ТАСС + ещё 8 52 минуты назад
Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский ознакомился с материалами дела в отношении него, они переданы в суд. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил адвокат Андрей Доманский.
"Он ознакомился с делом, и в 17:00 (18:00 мск) ему был вручен обвинительный акт. Далее материалы дела оправляются в суд", — проинформировал защитник. "Скорее всего, дело будет рассматривать один из районных судов Киева", — сказал он, добавив, что дата заседания пока не назначена.
Доманский напомнил, что в среду Херсонский апелляционный суд будет рассматривать апелляцию на продление ареста Вышинскому, срок которого истекает 4 апреля.
"Мы будем просить суд отказать в установлении срока содержания под стражей и отменить меру пресечения. В данном случае было заявление от меня как его адвоката, в котором я просил передать Кирилла мне под личное поручительство", — сообщил он.
Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Генеральная прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу и предоставила защите доступ к материалам. В прокуратуре также заявили, что дело будет рассматриваться в суде Киева, куда Вышинского перевезут из следственного изолятора Херсона.
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Комментарии4
В мире , Видео , Украина , Андрей Доманский , Генпрокуратура РФ , СБУ , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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