Материалы дела Вышинского направили в суд

"Это окончание следствия, и это означает, что материалы дела направляются в суд", — сказал Доманский РИА Новости.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Семнадцатого мая Херсонский суд арестовал Вышинского. На заседании журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от гражданства Украины.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его журналистскую деятельность.