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Материалы дела Вышинского направили в суд 

РИА Новости + ещё 5 31 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Арестованный на Украине руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский ознакомился с материалами его уголовного дела, журналисту вручили обвинительный акт, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
"Это окончание следствия, и это означает, что материалы дела направляются в суд", — сказал Доманский РИА Новости.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Семнадцатого мая Херсонский суд арестовал Вышинского. На заседании журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от гражданства Украины.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его журналистскую деятельность.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность действиями Киева и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Комментарии
В мире , Украина , Андрей Доманский , Владимир Путин , ОБСЕ , РИА Новости
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