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Главные события вторника 

Рамблер 2 часа назад

Власти придумали решение по сорванному поручению Путина

Для освобождения косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье в одной из бухт острова Русский будет оборудован центр содержания крупных морских животных.

Назван лидер президентской гонки на Украине

Лидером рейтинга среди кандидатов в президенты Украины остается шоумен Владимир Зеленский, второе место заняла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

США выдвинули Путину условия

США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями при соблюдении ею ряда условий.

Медведев поставил Украине условие

Сам по себе ввод в эксплуатацию газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» не подразумевает отказа от украинского направления, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Лукашенко возмутили российские СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в «переворачивании» его заявлений и создании переполоха.

Скандал с насилием в МВД Башкирии получил продолжение

Ранее 23-летняя следовательница отдела МВД по Белорецкому району Башкортостана написала заявление о нанесении травм коллегой.

В РЖД отреагировали на корпоратив со стриптизом

Накануне СМИ распространили видео, на котором две девушки в нижнем белье откровенно танцуют для сотрудников эксплуатационного вагонного депо Максим Горький.

Названа причина суицида вокалиста The Prodigy

Вокалист и танцор группы The Prodigy Кит Флинт совершил суицид на фоне раздела имущества из-за развода с супругой.

Норвежские лыжники ответили на обвинения России

Обвинения президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в приеме «легализованного» допинга норвежскими лыжниками «звучат странно».

AliExpress будет продавать автомобили в России

Представители торговой онлайн-площадки AliExpress заявили о планах продажи в России автомобилей через сеть.
Комментарии17
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Максим Горький , Александр Лукашенко , МВД , РЖД , РИА Новости
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