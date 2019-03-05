Власти придумали решение по сорванному поручению Путина
Для освобождения косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье в одной из бухт острова Русский будет оборудован центр содержания крупных морских животных.
Назван лидер президентской гонки на Украине
Лидером рейтинга среди кандидатов в президенты Украины остается шоумен Владимир Зеленский, второе место заняла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
США выдвинули Путину условия
США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями при соблюдении ею ряда условий.
Медведев поставил Украине условие
Сам по себе ввод в эксплуатацию газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» не подразумевает отказа от украинского направления, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Лукашенко возмутили российские СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в «переворачивании» его заявлений и создании переполоха.
Скандал с насилием в МВД Башкирии получил продолжение
Ранее 23-летняя следовательница отдела МВД по Белорецкому району Башкортостана написала заявление о нанесении травм коллегой.
В РЖД отреагировали на корпоратив со стриптизом
Накануне СМИ распространили видео, на котором две девушки в нижнем белье откровенно танцуют для сотрудников эксплуатационного вагонного депо Максим Горький.
Названа причина суицида вокалиста The Prodigy
Вокалист и танцор группы The Prodigy Кит Флинт совершил суицид на фоне раздела имущества из-за развода с супругой.
Норвежские лыжники ответили на обвинения России
Обвинения президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в приеме «легализованного» допинга норвежскими лыжниками «звучат странно».
AliExpress будет продавать автомобили в России
Представители торговой онлайн-площадки AliExpress заявили о планах продажи в России автомобилей через сеть.