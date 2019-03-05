Роберто Фико подчеркнул, что считает межпарламентский диалог наиболее важным инструментом для решения проблем, с которыми сталкиваются страны Европы
Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико заявил, что его коллеги выступают за снятие санкций против России. Кроме того, итальянские парламентарии потребуют возвращения делегации РФ на сессии Совета Европы.
О поддержке в адрес России глава палаты депутатов Италии заявил в ходе выступления в Государственной Думе. Роберто Фико подчеркнул, что считает межпарламентский диалог наиболее важным инструментом для решения проблем, с которыми сталкиваются страны Европы. В отсутствии России глобальные проблемы в Совете Европы решаться не могут.
«Участие России в работе этой организации основополагающее для решения проблем, которыми занимается Совет Европы. В противном случае мы будем отрицать вообще сам принцип межпарламентского диалога», — заявил итальянский парламентарий.
Выступление главы палаты депутатов парламента Италии состоялось после двусторонней встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Кроме того, в рамках официального визита Роберто Фико поучаствовал в открытии 16-й Большой Российской межпарламентской комиссии.