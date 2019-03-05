Итальянские депутаты выступили за снятие санкций с РФ и восстановление в ПАСЕ

Роберто Фико подчеркнул, что считает межпарламентский диалог наиболее важным инструментом для решения проблем, с которыми сталкиваются страны Европы Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико заявил, что его коллеги выступают за снятие санкций против России . Кроме того, итальянские парламентарии потребуют возвращения делегации РФ на сессии Совета Европы О поддержке в адрес России глава палаты депутатов Италии заявил в ходе выступления в Государственной Думе . Роберто Фико подчеркнул, что считает межпарламентский диалог наиболее важным инструментом для решения проблем, с которыми сталкиваются страны Европы. В отсутствии России глобальные проблемы в Совете Европы решаться не могут. «Участие России в работе этой организации основополагающее для решения проблем, которыми занимается Совет Европы. В противном случае мы будем отрицать вообще сам принцип межпарламентского диалога», — заявил итальянский парламентарий. Выступление главы палаты депутатов парламента Италии состоялось после двусторонней встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным . Кроме того, в рамках официального визита Роберто Фико поучаствовал в открытии 16-й Большой Российской межпарламентской комиссии.