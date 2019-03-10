Эрдоган ответил США на угрозы из-за покупки С-400

Президент отметил, что Турция планирует купить системы ПВО в целях обеспечения безопасности собственной страны.

Закупка комплексов С-400 Турцией никак не связана с безопасностью НАТО и контрактами на поставку американских истребителей F-35. Об этом заявил глава страны Реджеп Тайип Эрдоган

«Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», — цитирует Эрдогана TRT.

Президент отметил, что Турция планирует купить системы ПВО в целях обеспечения безопасности собственной страны.

Он также добавил, что условия использования С-400 военными Турции не засекречены от партнеров Анкары по альянсу.