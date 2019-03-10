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Эрдоган ответил США на угрозы из-за покупки С-400 

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Фото: Минобороны России
Президент отметил, что Турция планирует купить системы ПВО в целях обеспечения безопасности собственной страны.
Закупка комплексов С-400 Турцией никак не связана с безопасностью НАТО и контрактами на поставку американских истребителей F-35. Об этом заявил глава страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», — цитирует Эрдогана TRT.
Президент отметил, что Турция планирует купить системы ПВО в целях обеспечения безопасности собственной страны.
Он также добавил, что условия использования С-400 военными Турции не засекречены от партнеров Анкары по альянсу.
Напомним, США несколько раз высказывались против закупки российских систем ПВО С-400 со стороны Турции. Пентагон даже угрожал Анкаре «тяжелыми последствиями», а именно санкциями и ухудшением военно-технического сотрудничества. В частности речь шла о передаче F-35 и ЗРК Patriot, которые Турция планирует получить от США.
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Комментарии
В мире , Оружие , Реджеп Эрдоган , Пентагон , НАТО , США , Турция
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