Трамп извинился перед хейтерами 

Президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Республиканской партии в стране достиг 93%, и саркастически извинился перед своими недоброжелателями. Об этом он написал в своем твиттере.
"Рейтинг одобрения Республиканской партии США вырос до 93%. Простите, хейтеры!" — сказал Трамп.
В заключение он привел лозунг, который использовался в период его избирательной кампании, "Сделаем Америку снова великой!" ("Make America great again!").
Ранее Трамп заявил о сумасшествии конгрессменов-демократов.