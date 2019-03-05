Трамп извинился перед хейтерами

"Рейтинг одобрения Республиканской партии США вырос до 93%. Простите, хейтеры!" — сказал Трамп.

В заключение он привел лозунг, который использовался в период его избирательной кампании, "Сделаем Америку снова великой!" ("Make America great again!").

Ранее Трамп заявил о сумасшествии конгрессменов-демократов.