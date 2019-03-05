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Трамп извинился перед хейтерами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Республиканской партии в стране достиг 93%, и саркастически извинился перед своими недоброжелателями. Об этом он написал в своем твиттере.
"Рейтинг одобрения Республиканской партии США вырос до 93%. Простите, хейтеры!" — сказал Трамп.
В заключение он привел лозунг, который использовался в период его избирательной кампании, "Сделаем Америку снова великой!" ("Make America great again!").
Ранее Трамп заявил о сумасшествии конгрессменов-демократов.
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