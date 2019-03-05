Правда вскрылась: Порошенко уличили в «грязной» игре

Журналистское расследование: Порошенко обогатился на войне в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обогатился на войне в Донбассе. Об этом пишет «Украина.ру» со ссылкой на журналистское расследование программы «Наши гроши».

По информации авторов программы, завод «Кузня на Рыбальском», который до недавнего времени принадлежал президенту, за неполные пять лет войны получил прибыль около 2,5 млрд гривен (почти 6 млрд рублей) от ремонта и модернизации военной техники.

Порошенко приобрел завод «Кузня на Рыбальском» в 1995 году. После того как Порошенко стал президентом, его бизнес-активами управляет фонд «Прайм Эссетс Капитал».

Завод был основан в 1862 году, а в 2014-м освоил новые горизонты: стал выпускать боевые модули и бронемашины, гранатометы и зенитные установки. В 2016 году правительство Украины разрешило заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Предприятие также использовалось как фирма-прокладка, позволяющая заключать коррупционные сделки. Выручка завода за 2017 год составила 776 млн гривен (1 млрд 893 млн рублей).