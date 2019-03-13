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В ЕК заявили о возрастании вероятности «жесткого» Brexit или его отсутствия 

РИА Новости + ещё 89
Фото: Reuters
Шансы "жесткого" отделения Великобритании от Евросоюза или даже отсутствия Brexit возросли на фоне голосования в парламенте Британии по сделке, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.
Во вторник вечером депутаты повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit, причем снова подавляющим большинством. В среду, как и обещала ранее премьер, им предстоит проголосовать по вопросу о выходе из ЕС 29 марта без соглашения, а если парламент выступит против такого сценария Brexit, то в четверг будет поставлен вопрос о переносе Brexit на два месяца.
"Всего за 17 дней до 29 марта сегодняшний результат значительно увеличил вероятность Brexit без договоренности (no-deal Brexit) или возможность отсутствия Brexit (no-Brexit)", — сказал он.
По словам представителя Еврокомиссии, Евросоюз со своей стороны продолжит подготовку к "жесткому" Brexit, а также обеспечит свою готовность "ко всем сценариям".
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости , Великобритания
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