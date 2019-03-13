Brexit: Евросоюз сожалеет, но ничем Британии не поможет

Евросоюз сожалеет, но больше ничем не может помочь. Так отреагировали в Брюсселе на итоги голосования в британском парламенте по Brexit. Ранее Палата общин вновь отклонила проект по выходу из ЕС, который до потери голоса согласовывала Тереза Мэй . Теперь за Лондоном либо Brexit без соглашения, либо перенос сроков и новые переговоры.

Палата общин снова против. Разница между теми, кто за выход из Евросоюза со сделкой, и теми, кто против, составила 149 голосов.

15 января, когда было первое голосование, разница составляла 230 голосов, тогда премьер-министру Терезе Мэй удалось несколько смягчить настроения в Палате общин, но не сильно. Дело в том, что самым главным камнем преткновения тогда был вопрос о границе с Ирландией. Накануне Тереза Мэй встречалась с главой Еврокомиссии , им удалось договориться о юридическом аспекте этого вопроса, но все же он удовлетворил не всех.

Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что Британии нужны досрочные парламентские выборы.

Дальнейшие действия парламента таковы: уже в среду состоится новое голосование, речь пойдет о выходе из Евросоюза без сделки — это так называемый жесткий Brexit. Мэй отметила, что он приведет к серьезным экономическим последствиям. Но если и в среду не договорятся, то тогда уже в четверг речь пойдет о том, чтобы переносить дату Brexit. Сейчас она назначена на 29 марта. В таком случае в двадцатых числах встреча состоится в Брюсселе, где Евросоюз будет обсуждать, как и когда Лондон сможет выйти.

Выход Лондона из ЕС будет стоить ему 39 млрд фунтов, но эта цифра может ежемесячно увеличиваться еще на 1 миллиард фунтов, считают некоторые эксперты.