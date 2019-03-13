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Brexit: Евросоюз сожалеет, но ничем Британии не поможет 

Вести.Ru + ещё 97 17 минут назад
Евросоюз сожалеет, но больше ничем не может помочь. Так отреагировали в Брюсселе на итоги голосования в британском парламенте по Brexit. Ранее Палата общин вновь отклонила проект по выходу из ЕС, который до потери голоса согласовывала Тереза Мэй. Теперь за Лондоном либо Brexit без соглашения, либо перенос сроков и новые переговоры.
Палата общин снова против. Разница между теми, кто за выход из Евросоюза со сделкой, и теми, кто против, составила 149 голосов.
15 января, когда было первое голосование, разница составляла 230 голосов, тогда премьер-министру Терезе Мэй удалось несколько смягчить настроения в Палате общин, но не сильно. Дело в том, что самым главным камнем преткновения тогда был вопрос о границе с Ирландией. Накануне Тереза Мэй встречалась с главой Еврокомиссии, им удалось договориться о юридическом аспекте этого вопроса, но все же он удовлетворил не всех.
Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что Британии нужны досрочные парламентские выборы.
Дальнейшие действия парламента таковы: уже в среду состоится новое голосование, речь пойдет о выходе из Евросоюза без сделки — это так называемый жесткий Brexit. Мэй отметила, что он приведет к серьезным экономическим последствиям. Но если и в среду не договорятся, то тогда уже в четверг речь пойдет о том, чтобы переносить дату Brexit. Сейчас она назначена на 29 марта. В таком случае в двадцатых числах встреча состоится в Брюсселе, где Евросоюз будет обсуждать, как и когда Лондон сможет выйти.
Выход Лондона из ЕС будет стоить ему 39 млрд фунтов, но эта цифра может ежемесячно увеличиваться еще на 1 миллиард фунтов, считают некоторые эксперты.
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В мире , Видео , Тереза Мэй , Джереми Корбин , Парламент Великобритании , ЕС , Еврокомиссия
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