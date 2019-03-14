Британские депутаты отказались от жесткого Brexit

Такой вариант отклонил 321 депутат, 278 человек выступили за инициативу. Голосование проходило в свободной форме — партии не давали своим членам рекомендации, за какую из инициатив отдать свой голос.

В четверг, 14 марта, состоится новое голосование, на котором будет принято решение об отсрочке выхода из ЕС. При этом, как уточнила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , речь пойдет лишь о небольшом переносе сроков Brexit. Этот вариант будет возможным лишь в случае одобрения сделки с ЕС в течение марта.

Ранее 12 марта сообщалось, что Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в соглашении по выходу страны из Евросоюза. Изменения касаются вопроса границы на острове Ирландия.

В марте Тереза Мэй заявляла о намерении поменять условия соглашения выхода Великобритании из Евросоюза. До этого глава Евросовета Дональд Туск отказался пересматривать согласованные ранее условия Brexit.

Официально Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.