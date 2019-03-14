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Британские депутаты отказались от жесткого Brexit 

Lenta.ru + ещё 123 34 минуты назад
Члены палаты общин Великобритании проголосовали против выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем. Трансляцию голосования вело BBC News.
Такой вариант отклонил 321 депутат, 278 человек выступили за инициативу. Голосование проходило в свободной форме — партии не давали своим членам рекомендации, за какую из инициатив отдать свой голос.
В четверг, 14 марта, состоится новое голосование, на котором будет принято решение об отсрочке выхода из ЕС. При этом, как уточнила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, речь пойдет лишь о небольшом переносе сроков Brexit. Этот вариант будет возможным лишь в случае одобрения сделки с ЕС в течение марта.
Ранее 12 марта сообщалось, что Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в соглашении по выходу страны из Евросоюза. Изменения касаются вопроса границы на острове Ирландия.
В марте Тереза Мэй заявляла о намерении поменять условия соглашения выхода Великобритании из Евросоюза. До этого глава Евросовета Дональд Туск отказался пересматривать согласованные ранее условия Brexit.
Официально Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.
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В мире , Жан-Клод Юнкер , Тереза Мэй , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , BBC News , Великобритания
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