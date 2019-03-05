На Украине выпустили сгущенку с Бандерой

Фотографию банок сгущенного молока с портретами жен лидеров запрещенной в России «Организации украинских националистов», опубликовал директор международной организации «Украинский еврейский комитет» Эдуард Долинский в Facebook.

«Ичнянский молочный комбинат выпустил сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича», — написал он.

На банках написано «Сгущенка выдающихся женщин», каждая из банок подписана именами: Ярослава Бандера, Наталья Березинская-Шухевич, Александра Скоропадская (жена гетмана) и Вера Коцюбинская (жена украинского писателя).