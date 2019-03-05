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На Украине выпустили сгущенку с Бандерой 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: соцсети
На Украине выпустили сгущенку в честь жен националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет РИА «Новости».
Фотографию банок сгущенного молока с портретами жен лидеров запрещенной в России «Организации украинских националистов», опубликовал директор международной организации «Украинский еврейский комитет» Эдуард Долинский в Facebook.
«Ичнянский молочный комбинат выпустил сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича», — написал он.
На банках написано «Сгущенка выдающихся женщин», каждая из банок подписана именами: Ярослава Бандера, Наталья Березинская-Шухевич, Александра Скоропадская (жена гетмана) и Вера Коцюбинская (жена украинского писателя).
В мире , Украина , Степан Бандера , Роман Шухевич , РИА Новости
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