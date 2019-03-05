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Тимошенко обошла Порошенко в президентском рейтинге Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лидером рейтинга среди кандидатов в президенты Украины остается шоумен Владимир Зеленский, второе место заняла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, свидетельствуют данные исследования Института анализа и прогнозирования.
«Если бы в ближайшую неделю проходили выборы президента Украины, среди тех, кто определился и будет голосовать, голоса респондентов распределились следующим образом: Владимир Зеленский — 25,2%, Юлия Тимошенко — 17,9%, Петр Порошенко — 15,4%», — говорится в исследовании, передает РИА «Новости».
За лидера «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко готовы проголосовать 13,8% избирателей, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 7%, за главу «Радикальной партии» Олега Ляшко — 4,9%. Рейтинг остальных кандидатов составляет менее 2%.
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Исследование проводилось с 19 по 28 февраля во всех областях Украины за исключением неподконтрольной Киеву части Донбасса. Всего в опросе принимали участие 2,5 тыс. человек от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2%.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что победителем на украинских президентских выборах станет действующий глава государства Петр Порошенко.
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В мире , Видео , Украина , Юрий Бойко , Олег Ляшко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Анатолий Гриценко , РИА Новости
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